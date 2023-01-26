«Их разработали для этого». Почему Leopard — идеальное оружие для уничтожения российской техники — объясняет главный редактор Defense Express 26 января, 14:49 Эксклюзив NV Танк Leopard 2PL на учениях в Польше в мае 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Олег Катков, главный редактор Defense Express, в интервью Radio NV рассказал, как немецкие танки Leopard практически на 30 лет опережают в качестве последние танки российского производства и были разработаны для уничтожения техники именно советского типа.

— Начнём, конечно, с Leopard 2 и других основных боевых танков. ABC News пишет, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, что около сотни в целом Украина может получить танков Leopard 2. Сотня — это начало, потому что мы помним интервью, где Залужный сказал, что нужно 300. Это только начало или это начало может растянуться надолго?

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— Во-первых, даже те показатели, которые объявил Залужный в виде 300 танков, скорее всего, этот показатель нужно считать от 300 танков. Относительно того, долго ли будут первые 100 танков в обозримой перспективе — можно смотреть только на ресурс страны, которые могут его обеспечить или не смогут его обеспечить.

Если брать машины, которые сейчас находятся в строю, то есть те, которые можно передать с минимальным сроком задержки: от объявления до того момента, как они появятся в ВС Украины, именно строевые машины. На самом деле, если брать даже потенциальные страны доноры, то там примерно речь идет о 800, 900 или 1000 танках, которые находятся в строю в разном состоянии боеспособности.

Но фактически это тот ресурс, которым сейчас возможно оперировать в краткосрочной перспективе. Если говорить о танках, которые могут быть переданы из консервации, то надо понимать, что они действительно могут измеряться в месяцах, и иногда могут доходить до более чем полугода довольно легко. Потому что эти машины, которые находились на консервации в течение десятилетий, часто раскомплектовывались, с них снимались двигатели, пушки, все остальное.

Там оставался фактически корпус, и даже этому корпусу необходимо провести все восстановительные работы, что равняется: полностью разобрать танк и собрать его заново. Эти машины, хранящиеся, там ресурс измеряется также в сотне машин. Там информация достаточно сложная для верификации. Но, например, только в Финляндии есть 100 Leopard 2А4. Значительные запаси Leopard 2А4 есть, например, в Испании, она уже на них смотрела, и там сначала они заявили, что долго ремонтировать.