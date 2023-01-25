Зеленский поблагодарил Шольца за решение передать танки Leopard Украине

25 января, 15:33
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Танки Leopard 2 во время учений (Фото:Бундесвер)

Танки Leopard 2 во время учений (Фото:Бундесвер)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем в среду, 25 января, после решения Германии передать Украине танки Leopard 2.

«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях», — сообщил президент в Twitter.

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Зеленский подчеркнул, что искренне признателен канцлеру и «всем нашим друзьям в Германии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал другие страны Европы присоединиться к коалиции и также передать Украине танки.

«Так формируется танковая коалиция. Все, кто сомневался, что это когда-либо произойдет, теперь видят: для Украины и партнеров нет ничего невозможного. Призываю всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше», — пишет он в Twitter.

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Ранее в этот день Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Техника, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, может быть отправлены в Украину примерно через три месяца.

СМИ сообщают, что второй батальон танков Leopard собирают поляки и норвежцы, а третий батальон прибудет из США примерно с 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом не сообщалось.

19 января Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Олаф Шольц танки Leopard

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