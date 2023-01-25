«Не было сомнений, что дожмут». Берлин в вопросе поставок танков сделал шаги на опережение, но мы еще их не знаем — эксперт 25 января, 14:55 Федеральный канцлер Олаф Шольц выступает перед Бундестагом, 25 января 2023 года (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Михаил Жирохов, военный эксперт, в эфире Radio NV рассказал, как немецкое правительство таки согласилось на поставки танков Украине, но при этом явно достигло закулисных договоренностей с союзниками на Западе, о которых пока ничего не известно.

«То, что Германию дожмут с поставками Leopard, в этом сомнений не было. Сейчас вопрос в том, что немцы на фоне этого всего хайпа у нас, в Европе и Соединенных Штатах — они смогли достичь закулисных договоренностей по передаче этих танков и того, что будет после этого. То, что немцы передадут [танки], это было понятно, но здесь они на опережение сделали шаги и которые мы увидим немного дальше», — сказал Жирохов.

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По словам эксперта, в первую очередь речь идет о поставке современной модификации танка Leopard.

«Конечно, сейчас речь идет не о тех танках, которые находятся в распоряжении производителя, а танки из строевых частей Бундесвера. То есть изготовитель имеет танки более ранних модификаций, а на вооружении находится танк Leopard 2A6. Это новая модификация 2000-х годов, и сейчас речь идет о том, что именно они будут переданы украинской армии», — резюмировал он.

В среду, 25 января, Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

В сообщении говорится, что цель — быстро собрать два танковых батальона Leopard 2 для Украины.

Сначала Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Остальные европейские партнеры также передадут танки.