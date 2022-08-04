Не стоит рассчитывать, что война скоро закончится или Путин вот-вот умрет — Кучма 4 августа, 11:54 Леонид Кучма считает, что Кремль все еще надеется «выгрызть некую победу» (Фото:president.gov.ua)

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что рассчитывать на крушение кремлевского режима и скорое окончание войны с РФ на сегодняшний день не стоит.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

«Прежде всего — не надо рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна сразиться и решить все на поле боя», — заявил бывший глава государства.

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По его словам, то, что «Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям — оружие», свидетельствует о том, что российский диктатор «все еще хочет выгрызть некую победу».

«Впрочем, сейчас „приемлемый результат“ для разных сторон настолько разный, что даже при наличии доброй воли — если предположить такую фантастику касательно Кремля — поля пересечения почти нет. Для Украины неприемлемо покидать свои земли, а главное — своих людей — под оккупацией. Для российских властей неприемлемо выглядеть в глазах своего населения и Запада неудачниками и „лузерами“, а именно это, по мнению Кремля, означал бы уход из оккупированных земель», — пояснил Кучма.

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