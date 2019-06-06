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Кучма обсудил с вице-премьером экономические проблемы Донбасса

Сегодня, 16:40
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Кучма обсудил с вице-премьером экономические проблемы Донбасса - фото

ZubkoGennadiy / Twitter

Геннадий Зубко и Леонид Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что во время совещания с вице-премьером, министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко обсудил экономические проблемы на оккупированном Донбассе.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

«Мы рассмотрели все проблемы, касающиеся экономики там [на временно оккупированных территориях Донбасса]. Это вода, электроэнергия, связь. Там так много проблем… вопрос был, а чем же мы все время занимались», — заявил он.

По словам Кучмы, украинские власти все время «находили оправдания», чтобы не решать экономические проблемы Донбасса.

В то же время Геннадий Зубко отметил, что во время встречи были затронуты вопросы сохранения водоснабжения от Северского Донца в Мариуполь и обеспечения «режима тишины» во время уборки.

«Все вопросы, которые поднимаются на заседаниях подгрупп Трехсторонней контактной группы, правительство рассматривает исключительно в рамках решений СНБО и директив МИД, в соответствии с решениями нормандского формата и Минского протокола», — заявил министр.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Теги:   Война на Донбассе Донбасс Леонид Кучма Геннадий Зубко

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