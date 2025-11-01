Кучма рассказал, где живет сейчас и выезжал ли из Украины после полномасштабного вторжения России

Леонид Кучма рассказал, что несколько раз выезжал за границу на лечение, но постоянно живет в Киеве (Фото: president.gov.ua)

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, где сейчас живет и выезжал ли он из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

«Мы живем в Киеве, дома. В первый год большой войны не покидали Украину вообще, потом несколько раз выезжали на лечение. А так — все время здесь, поэтому с большими обстрелами сталкиваемся, как и все — в среднем раз в неделю», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

В интервью BBC Украина, которое он дал в августе 2022 года, Кучма рассказал, что встретил российское вторжение у себя дома в Киеве и все это время никуда не выезжал, потому что не хотел.

В июне 2023 года Украинская правда сообщала, что журналисты заметили Кучму на Лазурном берегу Франции, когда он заходил в имение своего зятя Виктора Пинчука.

В пресс-службе Кучмы заявили, что с февраля 2022 года он только дважды покидал Украину — в июле 2022 года и в конце апреля — начале мая 2023 года: оба раза причиной было то, что физическое состояние Кучмы требовало медицинских вмешательств, а «на видео его сопровождает врач».

