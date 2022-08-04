Кучма рассказал, можно ли было избежать вторжения России в Украину 4 августа, 17:03 Леонид Кучма заявил, что российского вторжения можно было избежать, «по-настоящему, полноценно, всесторонне» развивая Вооруженные силы Украины с начала российской агрессии (Фото:пресс-служба президента Украины)

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, можно ли было избежать вторжения России в Украину.



«Если в феврале, непосредственно накануне полномасштабной войны, думаю, избежать ее можно было бы, только пойдя на условия путинского ультиматума. Тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение нашего государства, его плановая оккупация. И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы зашел российский оккупант. Допустимо ли было избегать вторжения такой ценой? Ответ, думаю, очевиден. Кажется, Черчилль сказал после Мюнхена, что избравший бесчестие во избежание войны получит сначала бесчестие, а затем и войну. Лучше, мне кажется, не скажешь», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

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Однако второй президент Украины отметил, что сделать невозможным российское вторжение можно было бы при условии подготовки к отпору в течение всех лет «российской ползучей агрессии», развивая и модернизируя Вооруженные силы Украины «по-настоящему, полноценно, всесторонне».

Он добавил, что украинская армия с первых минут российского вторжения проявляет себя как войско героев.

«Наши воины уничтожили не только элиту российской армии, но и легенду о ее непобедимости, показав всему миру, что это была даже не легенда, а так, „русская народная сказка“», — подчеркнул Кучма.

В то же время он признал, что героизм может давать еще более впечатляющие результаты, когда он подкреплен новейшими технологиями и самым современным оружием.

«Все семь относительно „мирных“ лет после Минских соглашений власти Украины должны были готовиться к неизбежному масштабному военному столкновению с РФ. И, готовясь к нему, максимально использовать уникальный кадровый и производственный потенциал украинского военно-промышленного комплекса», – заявил второй президент Украины.

Кучма привел пример производственного объединения Южмаш и конструкторского бюро Южное, разработки которых «включали такие позиции, которые мы сегодня должны «выбивать» у наших западных партнеров — например, ракетные комплексы дальностью в сотни километров».

«И дело даже не в том, что сегодня мы просим о том, что могли бы производить сами – а в том, что наличие у нас оружия, способного поражать российскую территорию на стратегическую глубину, могло бы удержать от агрессии путинскую Россию. Могло. Я сам создавал оружие, обеспечившее почти полвека мира между США и СССР, и я знаю, что такое сдерживание. Оно действительно работает», — объяснил он.

Также Кучма заявил, что США и Евросоюз должны были ввести превентивные санкции в отношении России еще до вторжения в Украину, «как об этом неоднократно просило украинское руководство».

«Я считаю, что Путин ворвался к нам, потому что не верил, что его за это кто-то накажет. Не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, способные крайне негативно влиять на Россию. Очевидно, что это стало для него неприятным и болезненным сюрпризом, с которым он не знает, как справиться. Вполне возможно, что, получив превентивное санкционное предупреждение и поняв серьезность намерений Запада, Путин побоялся бы отдать приказ о наступлении», — убежден пятый президент Украины.

Россия начала стягивать войска к украинским границам с конца октября 2021 года.

Западные партнеры Киева были озабочены возможными планами масштабного вторжения РФ и угрожали введением жестких санкций в отношении Москвы.

Во время своей речи 18 февраля американский президент Джо Байден заявил, что у США есть основания считать: Россия планирует нападение в ближайшие дни или в течение ближайшей недели и «выберет в качестве цели столицу Украины Киев».

Россия напала на Украину 24 февраля.

11 июня Байден заявил, что США пытались предупредить Украину о вторжении РФ, но президент Владимир Зеленский не хотел этого слышать.

После этого представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать".

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