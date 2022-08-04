Кучма о первых днях войны: Российские истребители пролетали над нашим домом, чуть ли не цепляя крышу 4 августа, 14:27 Кучма рассказал, что с самого начала полномасштабного вторжения России оставался в Украине (Фото:Дарка Олифер via Facebook)

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, где он находился 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России.

«Меня, как и большинство мирных людей моей страны, российское полномасштабное вторжение застало в постели. Такая уж традиция, наверное, у всех фашистов, независимо от страны и эпохи, — нападать на нас в четыре утра… В первые дни войны российские истребители пролетали над нашим домом, чуть не цепляя крышу», — сообщил он в интервью BBC Украина.

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Первый президент Украины отметил, что ему сразу предложили эвакуироваться за границу, но он отказался и оставался в Украине с первого дня вторжения.

10 марта пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер опубликовала его обращение в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Второй президент подчеркнул, что остается в Украине, и призвал земляков защищать родину «без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей, объединившись вокруг флага, армии, президента».

Леонид Кучма также обратился к стране-агрессору, упомянув название своей книги: «Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты!»

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