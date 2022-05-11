Зеленский поручил учредить стипендию имени Леонида Кравчука 11 мая, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Леонид Кравчук (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский поручил учредить стипендию имени первого президента Леонида Кравчука. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Зеленский 11 мая издал указ об увековечении памяти Кравчука. Он поручил создать комиссию для организации похорон первого президента и разработать мероприятия по увековечению его памяти, в частности, учредить именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления.



Видео дня

Леонид Кравчук, президент Украины в 1991—1994 годах, умер 10 мая в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую первый президент возглавлял с лета 2020 года.

В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го от имени предыдущих президентов Кравчука, Кучмы и Ющенко было обнародовано заявление со словами поддержки соотечественникам. «Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!» — было сказано в обращении.

Интервью Леонида Кравчука НВ от 29 апреля 2021 года https://www.youtube.com/embed/BoJc5ZkN0dM

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.