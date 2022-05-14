Уникнути спокуси владою. Зеленський може розділити з Кравчуком першу сходинку у рейтингу президентів, але за о 14 мая, 07:50 Цей матеріал також доступний українською Леонид Кравчук был президентом Украины в 1991—1994 годах (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Первый президент Украины Леонид Кравчук, ушедший на днях из жизни, в свое время запустил механизм регулярной смены элит путем выборов, этот механизм действует до сих пор. Именно потому этого политика следует благодарить за то, что Украине удалось сохраниться как политически стабильному государству, пишет в своей колонке историк, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак.



В 1993—1994 годах Украина переживала жестокий политический и экономический кризис, напомнил автор. Риск утраты только что обретенной независимости был вполне реальным.

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«Под давлением бастовавших донбасских шахтеров было принято решение о досрочных президентских выборах. Главными кандидатами были Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Леонид Кучма. Кравчука поддерживал украиноязычный Запад, Кучму — русскоязычный Восток. Складывалось впечатление, что если победит Кравчук, то Восток отсоединится от Украины, если победит Кучма — Украина вернется в Россию», — отметил Грицак.

В тот же период острый политический конфликт продолжался и в РФ. Тогдашний президент РФ Борис Ельцин решил его «типично российским способом — грубой силой, приказав расстрелять парламент из танков». Леонид Кравчук избрал другой, истинно украинский путь, пишет историк.

«Он не стал использовать свой административный ресурс, а добровольно и мирно отдал власть, проиграв борьбу за кресло президента. Тем самым он запустил механизм регулярной смены властной элиты через выборы. Наличие такого механизма является одним из признаков демократии. В отличие от России или Беларуси, в Украине никогда нельзя угадать, кто будет следующим президентом и у какой партии будет большинство в парламенте. Несмотря на все искушения авторитаризмом, Украина все-таки стала демократией. И первоочередная заслуга принадлежит Леониду Кравчуку: своим решением отдать власть он определил общий вектор развития украинского государства», — утверждает Грицак.

По его мнению, с учетом баланса всех хороших и плохих дел, в рейтинге украинских президентов Леонид Кравчук стоит на первом месте.

«Сейчас, во время войны, Владимир Зеленский может разделить с ним эту строчку. Но при условии, что, как и Кравчук, не будет цепляться за власть. Ибо из всех искушений соблазн властью является одним из самых сильных», — резюмировал автор.

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