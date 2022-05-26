РФ использует итальянского генерала, чтобы склонить Украину и страны Запада к уступкам

26 мая, 13:46
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Леонардо Трикарико продвигает кремлевский нарратив об угрозе ядерной войны (Фото:adnkronos.com)

Леонардо Трикарико продвигает кремлевский нарратив об угрозе ядерной войны (Фото:adnkronos.com)

Кремлевский режим продолжает использовать иностранных «экспертов», чтобы склонить Украину и мировое сообщество, в частности, страны ЕС к уступкам.

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Об этом предупреждают в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщается, в последнее российская пропаганда активно использует в своих целях итальянского генерала Леонардо Трикарико, который возлагает ответственность за агрессию РФ на Украину.

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По его словам, для достижения мира президент Владимир Зеленский якобы должен уступить кремлевскому режиму и выполнить требования агрессора.

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«В течение нескольких недель итальянские и американские медиа публикуют комментарии Л. Трикарико с призывом к западным странам склонить Украину к переговорам с Россией. Бывший начальник штаба военно-воздушных сил Италии продвигает кремлевский нарратив о величии РФ и снова прибегает к ядерному шантажу мира. По мнению Л. Трикарико, помощь Украине может спровоцировать РФ на применение оружия массового поражения», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия Италия Генерал Война России против Украины

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