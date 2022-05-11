«Благодарен президенту Байдену за символизм». Зеленский объяснил, что означает программа ленд-лиза для Украины 11 мая, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за подписание законопроекта о ленд-лизе для Украины 9 мая.

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Глава государства напомнил, что программа ленд-лиза была одним из ключевых предпосылок для победы союзников во Второй мировой войне и кардинально изменила расстановку сил в Европе.

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«Это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, решение и за такой символизм, потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем 80 лет назад», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что, хотя формально ленд-лиз (передача Украине всего необходимого для обороны) — как бы заем, но по сути «это настолько выгодно, что называть его так некорректно». Благодаря программе Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию и не должна будет искать способы оплаты, а президенту США теперь не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он передает, что ускорит поставки.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.



Мы полным ходом получаем оружие, не ожидая ленд-лиза – Олег Жданов, военный эксперт https://www.youtube.com/embed/69Xa2LsqVQc

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