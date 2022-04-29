Зеленский о ленд-лизе для Украины: Поможет побороть идейных последователей нацистов 29 апреля, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении поблагодарил Конгресс США и своего американского коллегу Джо Байдена за программу ленд-лиза для Украины.

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Глава государства напомнил, что ленд-лиз помог в борьбе против нацистов во времена Второй мировой войны:

«Уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных последователей нацистов, развязавших войну против нас. Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины — это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании», — подчеркнул Зеленский.

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28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. Ранее 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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