Ермак объяснил, почему ленд-лиз для Украины еще не заработал 25 января, 16:32 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Ленд-лиз для Украины обязательно заработает, когда будет необходим, но это не бесплатная помощь. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Forbes, опубликованном в среду, 25 января.

Он напомнил, что сейчас все вооружение, которое получает Украина, поступает как помощь.



«Надо еще не забывать об экономике. Сегодня 11-й месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы. Массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нас не остановили. Все ремонтируется и восстанавливается. Скажу откровенно, что в мире очень мало стран, которые бы продержались в такой войне 11 месяцев. Это еще один признак нашей силы, почему в нас верят, почему в нас инвестируют сегодня и видят лидера региона в будущем», — сказал Ермак.

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По словам главы ОП, как только Украина будет понимать, что ей нужен ленд-лиз и это оправдано, он заработает, а для использования этой программы «нет никаких предохранителей и препятствий».

Ранее спикер МИД Олег Николенко объяснял, что по ленд-лизу США могут передавать Украине оружие в аренду или на условиях лизинга, а сейчас Украина получает помощь за средства федерального бюджета США.

Посол Украины Оксана Маркарова также объясняла, что пока у Украины есть возможность получать поддержку бесплатно, она будет ее использовать.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

