«Очень важно не входить в зиму». Глава ОП разъяснил ключевое ожидание Украины от ленд-лиза 20 июля, 11:13 Погрузка РСЗО HIMARS на американский военно-транспортный самолет (Фото:Пресс-служба Пентагона)

Главная задача ленд-лиза для Украины — своевременное получение западных вооружений для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил в интервью НВ глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя ожидания украинской стороны от механизма ленд-лиза, который должен полноценно заработать в конце лета — в начале осени 2022 года.

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«Сегодня наша основная цель — это победа. Сегодня мы рассматриваем только эту цель. Для этого нам нужно, чтобы у наших военных было все, что им необходимо. У них есть свой характер, у них есть профессионализм. У них все есть, кроме достаточного оснащения и достаточного количества оружия. Основная задача ленд-лиза — чтобы мы получили все вовремя», — пояснил Ермак.

По его словам, «для нас очень важно не входить в зиму». «После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это затягивают. Для нас очень важно не дать им такую возможность», — подчеркнул он.

Недавно спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник пояснил, что Украина ожидает положительного эффекта от программы ленд-лиза, поскольку Генеральный штаб получить возможность самостоятельно выбирать необходимое ВСУ вооружение. Этот выбор будет зависеть от ситуации на фронте.

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что ленд-лиз является дополнительным инструментом военной помощи, который пока не задействован. По ее словам, сейчас США передают военную помощь Украине через три действующих программы. По ним можно как выделить находящееся на вооружении США оружие, так и купить новое у военной индустрии. В то время как ленд-лиз будет работать «в случае, если не будет хватать средств по имеющимся программам или в случае наличия значительно большего количества оружия, которое можно будет выделить».

В Белом доме тем временем рассказали, что сейчас ставят в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую Киеву позже не нужно будет возвращать средства. Представитель администрации Байдена пояснил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США оказывают помощь Украине сейчас, например, USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий не предусматривают возврат средств.

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