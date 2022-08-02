Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков 2 августа, 19:49 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 августа, ответил на петицию о легализации однополых браков.

Как сообщается на сайте главы государства, в своем ответе Зеленский написал, что, согласно Конституции, брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины», а в условиях военного положения основной закон нельзя менять.

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По словам главы государства, Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства. Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

Петиция, опубликованная на сайте президента 3 июня, по состоянию на 2 августа набрала более 28 500 голосов (для рассмотрения необходимо 25 000).

«Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — написала автор петиции.

Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.

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