Рада на ближайшем заседании может рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса — нардеп 5 июля, 01:24 Верховная Рада (Фото:NV)

На ближайшее пленарное заседание Верховной Рады могут вынести законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом написал у себя в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По словам нардепа, «с голосами пока рискованно».

Речь о законопроекте № 7457, которым предлагается урегулировать обращение растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.



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Законопроект разработало Министерство здравоохранения. В июне 2022 года комитет по вопросам здоровья нации поддержал документ.

В пояснительной записке отмечается, что каннабис помогает лечить неврологические заболевания, в том числе рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищевого тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хронические боли невропатического происхождения, используется для паллиативной помощи и так далее.



«В контексте разрешения обращения конопли в отдельных сферах речь идет исключительно о растениях рода конопли (Cannabis) с допустимым количеством процента содержания концентрации ТГК — единственного фитоканабиноида из более 120, входящих в состав конопли, оказывающего психоактивное влияние на человека при условии его регулярного употребления в высокой концентрации. Учитывая это, жесткость контроля оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) должна варьироваться в зависимости от содержания в нем ТГК, что полностью согласуется с международно-правовым регулированием данного вопроса», — также сказано в пояснительной записке.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.

В апреле 2021-го Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.