Лебезил перед Пушилиным: журналист рассказал о фиаско Бойко на росТВ во время разговора с главарем "ДНР"

Народный депутат от Оппоблока Юрий Бойко принял участие в эфире российского пропагандистского ток-шоу, во время которого общался с новым главарем прокремлевской террористической организации "ДНР" Денисом Пушилиным.

При этом, как отмечает журналист Денис Казанский, во время разговора бывший регионал потерпел сокрушительное фиаско.

"В студии был российский боевик, убийца украинцев Захар Прилепин, по скайпу из Донецка включался МММщик, самозваный лидер непризнанной никем "ДНР" Денис Пушилин, но Бойко это не смутило. Он пытался понравиться собеседникам, заверял их, что готов вести переговоры, налаживать отношения с ДНР и ЛНР (да, прямым текстом), и совсем уж позорно лебезил перед Пушилиным на глазах у многомиллионной аудитории", - рассказал он.

По словам журналиста, главарь террористов буквально "попускал" оппоблоковца, заявляя, что "не будет вести с ним переговоры, потому что Бойко фактически никто".

"И под конец вовсе принялся в повелительном тоне давать Бойко задания и рассказывать ему, как необходимо себя вести, чтобы Пушилин в будущем снизошел до переговоров с украинской стороной. Честно говоря, не ожидал, что будет такой стыд. Вероятный кандидат в президенты Украины публично отчитывался мелкому мошеннику, который еще вчера разводил пенсионеров на деньги, и которого никто не выбирал. А мошенник ставит ему условия на глазах у всей России. Мол, иди, петрушка, поработай как следует, а потом поговорим", - добавил Казанский.

Напомним, Пушилин был назначен Кремлем главарем "ДНР" после ликвидации в оккупированном Донецке бывшего лидера пророссийских террористов Александра Захарченко.