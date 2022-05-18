«Вундерваффе» нацистской Германии. Зеленский отреагировал на заявления России о применении «лазерного оружия» в Украине 18 мая, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении отреагировал на заявления России об использовании в Украине лазерного оружия.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Ранее вице-премьер страны-агрессора Юрий Борисов сказал, что Россия якобы применяет в ходе войны против Украины лазерный комплекс Задира, чтобы «не расходовать дорогостоящие ракеты». Его заявление растиражировали российские пропагандисты и кремлевские СМИ.

Видео дня

Зеленский отметил, что россиянам уже приходится экономить ракеты и каким-то образом это объяснять.

«Более 2 тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. Дальше — только остатки… В пропаганде нацистской Германии был термин „вундерваффе“ — „чудо-оружие“. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о „чудо-оружии“, которое якобы будет таким мощным, что обеспечит перелом в войне», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что такая риторика России на третий месяц полномасштабной войны свидетельствует о полном провале вторжения и о том, что страна-агрессор боится признать собственные катастрофические ошибки на наивысшем уровне.

"…Будут придумывать еще не одно «вундерваффе», пока ВСУ и все наши защитники и защитницы пошагово будут освобождать нашу землю", — добавил Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 28 300 человек личного состава, 1235 танков, 202 самолета, 167 вертолетов, 441 беспилотник, 13 кораблей и катеров, 2137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и не только.

Лишить оружия. ВСУ нанесли мощный удар по складу оккупантов https://www.youtube.com/embed/18kBggsxiT4

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.