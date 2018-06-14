Лазейка для коррупционеров. О какой правке не упомянули при принятии закона о Высшем антикоррупционном суде

В Центре противодействия коррупции отметили, что речь идет не об общей технико-юридической правке, а об изменении сути закона

Официальное издание Верховной Рады Голос Украины опубликовало закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня он вступит в силу. В Центре противодействия коррупции сообщили, что в новом законе об Антикоррупционном суде "подменили апелляцию". Об этом - в сюжете Радио НВ.

Правка, которая внезапно возникла

Редактирование заключается в том, что апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции и после создания Антикоррупционного суда.

Эта норма появилась в тексте поправок в закон за час до голосования. А теперь и в обнародованном варианте.

Однако сама потребность в создании Антикоррупционного суда возникла потому, что старые суды были не готовы не только выносить решения, но и рассматривать дела НАБУ, отметил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Поправка является уступкой представителям крупного капитала и коррупционерам

По его словам, были дела, которые лежали в канцеляриях годами. 50 дел даже не начинали рассматривать.

"Дела, которые пошли в суд до создания Антикоррупционного суда, остаются в старых судах и в первой инстанции и в апелляции. Это означает фактически амнистию для Мартыненко и Насирова, которые аплодируют такому решению стоя. В том числе дела, которые НАБУ передаст до того, как будет создан Антикоррупционный суд. Это случится вряд ли раньше, чем через полгода. 3, 5 года работы НАБУ пойдет коту под хвост", - отметил Шабунин.

Этой нормы не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, она не была зачитана главой комитета Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона, добавил антикоррупционер.

По мнению Шабунина, это не общая технико-юридическая правка, а изменение сути закона. Ведь, как предусматривает первая редакция законопроекта, все дела, которые попали в суд раньше, должны быть переданы в новый Антикоррупционный суд. Апелляция уже существующих дел в апелляционной палате Высшего антикорупционного суда также была в предыдущих договоренностях с международными партнерами, напомнили в Центре противодействия коррупции. Там прогнозируют, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года.

Час до голосования

На заседании профильного комитета в день голосования эту норму также не обсуждали, отметил председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Ильенко. Единственный вопрос, который обсуждался в тот день, касался Совета международных экспертов и способа его формирования, добавил депутат.

Приговоры против топ-коррупционеров украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года

Изменение нормы законопроекта за час до голосования, по его словам, было сделано сознательно.

"Две пленарных недели Рада потратила на обсуждение поправок, но поскольку большинству депутатов все это время не было в зале, процедура была преобразована в профанацию. У депутатов были считанные минуты, чтобы ознакомиться с окончательной редакцией законопроекта. Было понятно, что если сделать перерыв, то они всплыли бы", - прокомментировал Ильенко.

Эти изменения являются уступкой представителям крупного капитала и коррупционерам, добавил депутат.

Такая дискуссия вокруг закона об Антикоррупционном суде ставит под сомнение все, что делается в режиме судебной реформы в стране, считает старший партнер юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Роман Марченко. Общество получает месседж: все, что происходит в украинских судах - сплошная коррупция.

Общество получает месседж: все, что происходит в украинских судах - сплошная коррупция

"Сейчас человек, например, сидит в СИЗО, ждет приговора. Давайте подождем, пока пройдут конкурсы на судей в Антикоррупционного суда. Завтра Украина будет компенсировать деньги через Европейский суд по правам человека, так как эти люди будут подавать жалобы за неразумный срок рассмотрения их дела", - сказал Марченко.

Норма закона, согласно которому Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции до момента его создания, нуждается в пересмотре. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания.

Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционный суд 7 июня. Для окончательного создания Антикоррупционного суда президент должен подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект.