«Он попугай, который сам не думает». Раввин о словах Лаврова, о евреях и российской пропаганде против украинцев — интервью 18 мая, 18:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Заявление Сергея Лаврова о «еврейской крови Гитлера» вызвало возмущение как в Израиле, так и в Украине (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Россия в течение лет распространяет пропаганду среди еврейской общины, как у себя, так и в мире о якобы антисемитизме среди украинцев, работая на создание антиукраинских настроений, рассказал Радио НВ Яков Дов Блайх, главный раввин Украины.

— Несколько дней назад я прочла, что через 32 года жизни в Украине, рожденный в США главный раввин Киева и Украины принял решение получить украинское гражданство. Поэтому хочется от вас получить подтверждение, так ли это? И сразу же вопрос, а зачем это вам, если это правда?

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— Я хочу сказать, что это решение было принято не только после 32 лет. Я еще об этом и думал раньше. Но сейчас мне кажется, то, что сейчас происходит в Украине, дало этот стимул, который необходим был для того, чтобы решить этот вопрос, дабы это не было какими-то планами, потому что мне кажется, что это будет заявление очень сильным о том, что у Украины есть будущее. Украина является демократической страной. Украина — место, где может даже американец прожить и чувствовать себя хорошо.

— То есть вы обеспечите украинское гражданство уже после войны? Или вы уже запускаете этот процесс?

— Я очень надеюсь, что у меня будет возможность начать это уже сейчас. Но я не знаю, насколько это возможно во время войны. Но я уже общался с адвокатами, людьми, которые могут мне помочь в решении этого вопроса. Посмотрим, как это будет. На следующей неделе мы будем в Украине. И мне кажется, мы начинаем этот процесс.

— То есть это ваш ответ, пожалуй, на риторику Кремля и Путина о том, что в Украине нацисты, фашисты, и там обязательно нужна денацификация.

— Я хочу вам сказать, что ответ на этот вопрос я уже давал несколько раз. Но это один разговор. Говорить слова очень просто. А сделать, мне кажется, это будет более сильный ответ. И это будет, как я раньше говорил — заявление, чтобы все увидели то, что Украина действительно это что нужно. Я еще раз говорю, что я американский юноша, вырос в Америке, работаю и живу в Украине уже 32 года, но все равно я американец. Скажем так, я к тому же и патриот Украины, очень влюбленный в Украину уже столько лет, что здесь работаю и живу. Но тем не менее, мне кажется, что гражданство уже тот шаг, который нужно сделать так, чтобы это было в ответ и очень сильно.

— Когда в самом начале Путин назвал причиной вторжения необходимость денацификации Украины, эту идею приняли внутри РФ. По крайней мере, некая чвасть российского общества. Когда вы это услышали, что вы подумали?

— Хочу вам сказать, что я знаю и понимаю то, что делается и то, что говорится в России — это больше пропаганда, чем факты. И поэтому, если я прожил в РФ и не видел, не слышал ничего другого, чем та пропаганда, которая там есть, наверное, я тогда и подумал об этом. А я даже и не подумал. Потому что это всем, мне кажется, и понятно, и все понимают, что это пропаганда и над этим много не надо думать. Я еще, наверное, лет девять назад увидел Russia Today, я был в Лондоне, тогда принял такое решение, что никогда больше в жизни не посмотрю на это. Потому что там новостей нет. А меня так раздражала их пропаганда, что я сказал — для здоровья лучше, чтобы вообще этот бред не смотреть.

— Общаетесь ли вы с еврейским сообществом в РФ? Как воспринимают войну в Украине? И, в частности, эти идеи, которые озвучивают в Кремле для вторжения?

— Я хочу, чтобы вы понимали, что еврейская община в России — живет в России. А я главный раввин Украины. Так что у нас есть связи, у нас есть отношения, у меня очень много друзей там, одноклассников, с кем я занимался еще 40 лет назад, когда я был еще студентом в Америке. Но мы приняли такое решение еще в 2013—2014 годах, что мы не будем говорить о войне, потому что у них есть и свое видение, они там живут, они там или граждане России или работают в России. И это не еврейские войны. Это война России против Украины. Украина не начинала, а можем сказать, что только отвечала на войну, которую совершила Россия против Украины. И еще я могу сказать так, что у нас все понимают, что Россия очень заинтересована в том, дабы настраивать еврейскую общину России против еврейской общины Украины, и еврейскую общину Украины против российской.

Они сделали очень много попыток втянуть нас в эту войну. Но это не еврейская война. Это война, которую они, рф, придумали против Украины. Потому что они желали, и тогда восемь лет назад сказать, что здесь фашисты, денацификация и т. д. Мы понимали, люди, совершившие атаки против еврейских сообществ в Украине, они были все отправлены из России, это была откровенная пропаганда и московитская провокация. Мы это знаем. Не только мы это знаем, знают об этом и Израиль, и Америка — все знают об этом, что это провокации, которые Московия делает. Это идеология РФ. Еще при Советском Союзе они это делали. Знаете, что очень много того, что делается и сейчас в РФ, стратегия и военная, и стратегия общественная, чтобы сделать так, чтобы все были друг против друга. Это еще в советское время они делали, сейчас только повторяют и продолжают это уже столько лет. А уже ХХІ век, и нужны новые вещи придумывать.

— Хочу услышать ваше мнение по поводу этого заявления Лаврова, что евреи могут быть нацистами. Затем Путин извинился перед премьером Израиля, хотя в Кремле об этом не сообщили, но проинформировало израильское правительство. Что это произошло с вашей точки зрения?

— Еще раз говорю, извините, я не боюсь отвечать на вопросы по поводу РФ. Для меня это не проблема. Это вопрос России против Украины. А то, что Лавров… Я уже сказал, что Лавров — это пропагандист, это человек, который, скорее всего, не думает очень сильно перед тем, что он отвечает и говорит. Он говорил глупости. Потому что он может быть человеком, который научился не использовать свои мозги. Потому что, когда люди живут при такой власти, как он, и тем более, когда он часть этой системы, он часть пропагандистской системы, он как попугай. Попугай повторяет слова, которые он слушает, попугай не может сам что-нибудь придумать. А Лавров — это один из попугаев, живущих там в «эрэфии». И потому вообще обращать внимание на то, что он сказал, даже не стоит. Я хочу подчеркнуть, что вы сказали. Извинения мы услышали только от Беннета. Это очень красиво и приятно со стороны Беннета. Пока не слышно откровенных, искренних извинений от Лаврова, я даже вам скажу честно, что извинений от Путина не должно быть. Должно было быть освобождение от Путина, если он действительно хотел что-нибудь сказать. А извинения должны быть от самого Лаврова. Но, может быть, он не дорос. Это человек, который не достоин никакого внимания. Ни он, ни то, что он говорит. Это мое личное мнение. Я даже больше скажу, что я не обиделся на то, что он сказал. Потому что, когда маленький ребенок что-то говорит — это тоже нам неинтересно.

— Но вы сказали правильное мнение, что он, как попугай повторяет то, что слышит. Поэтому можем не исключать, что в узких политических кругах так и говорят россияне.

— Это стопроцентно. Обязательно. В России, я всегда это утверждаю, что они говорят, что украинцы — это антисемитская нация, а если вы увидите, как евреи жили при России, там 600 лет были одни проблемы. А с украинцами евреи жили тысячу лет, из этих 1000 лет, наверное, 40 или 50 были там проблемы. И сегодня мы можем сказать с исторической точки зрения, что многие из этих проблем между евреями и украинцами — это тоже были провокации РФ. Я не покупаю то, что они продают, что украинцы — это проблема, антисемитизм и т. д. Я знаю, что я 32 года живу в Украине, и я вижу все только хорошее здесь. Но все же порой бывает не то. И в Америке тоже есть, и, как мы знаем, и в Европе очень много антисемитизма. Антисемитизм, я хочу вам сказать, что в какой-то мере это тоже проявление некой демократии. Не то, что я это поддерживаю. Но это результат того, что ты даешь свободу людям, дабы выразить свое мнение. И тогда есть люди, которые будут выражать мнение, с которым ты не соглашаешься. В том числе и антисемитизм. Я все время напоминаю, что ни одно общество мы не судим о том, что есть или нет антисемитизм. Всегда будем судить общество, как оно реагирует или отвечает на тот антисемитизм, который есть. Вы понимаете, о чем я говорю? Антисемитизм есть всегда и повсюду. А нужно на него отвечать, реагировать мощно. То, что мы не видели сейчас в россии, когда Лавров обнародовал свою глупость. Мы не увидели какой-либо реакции.

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