«Нет слов». Зеленский отреагировал на антисемитские высказывания Лаврова 2 мая, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении отреагировал на антисемитские высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.

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Глава государства подчеркнул, что заявления Лаврова перед годовщиной победы над нацизмом означают, что наивысший дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов.

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«Нет слов… Такой антисемитский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили этих уроков. Поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их позицию? Останутся ли отношения с Россией [такими], как обычно? Потому что слова российского министра иностранных дел, „большого знатока“ гитлеризма, неслучайны», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что, пока мировое сообщество возмущается словами Лаврова, в Москве молчат. Он напомнил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории мемориального комплекса Бабий Яр, повредили менору в Дробицком Яру под Харьковом, убивали пожилых людей, которые пережили нацистские концлагеря, создают на украинской территории фильтрационные лагеря, убивают, насилуют, пытают и принудительно вывозят украинских граждан на свою территорию.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь». Слова Лаврова вызвали волну возмущения как в Израиле, так и в Украине.



Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сказал, что слова Лаврова настолько абсурдны, что их не стоит даже комментировать.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявление Лаврова — это еще одно доказательство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.



Лавров – поц совершеннейший – Сергей Ауслендер, израильский журналист https://www.youtube.com/embed/m554K8czJO4

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