Лавров нахамил журналисту, пытаясь увильнуть от вопроса об украденном РФ украинском зерне — видео 8 июня, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Услышав неудобный вопрос, Лавров сразу же перешел на личности (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нахамил журналисту, спросившему его о зерне и других ресурсах, украденных кремлевским режимом на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующий вопрос был задан во время пресс-конференции по итогам его переговоров с главой МИД Турции в Стамбуле.

«Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать», — поинтересовался представитель СМИ.

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В свою очередь Лавров, заявил, что, обвиняя РФ в мародерстве, журналист якобы судит по себе, после чего откровенно увильнул от прямого ответа, начав рассказывать о каких-то «неонацистах».

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