Лавров нахамил журналисту, пытаясь увильнуть от вопроса об украденном РФ украинском зерне — видео
Услышав неудобный вопрос, Лавров сразу же перешел на личности (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нахамил журналисту, спросившему его о зерне и других ресурсах, украденных кремлевским режимом на временно оккупированных территориях Украины.
Соответствующий вопрос был задан во время пресс-конференции по итогам его переговоров с главой МИД Турции в Стамбуле.
«Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать», — поинтересовался представитель СМИ.
В свою очередь Лавров, заявил, что, обвиняя РФ в мародерстве, журналист якобы судит по себе, после чего откровенно увильнул от прямого ответа, начав рассказывать о каких-то «неонацистах».
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