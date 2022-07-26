Подозрения Лавриновичу и Грищенко: экс-министры объявлены в международный розыск — ГБР 26 июля, 15:08 Константину Грищенко и Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене по делу о Харьковских соглашениях (Фото:Радио Свобода)

Подозреваемые в госизмене по делу о Харьковских соглашениях экс-министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко находятся за пределами Украины, они объявлены в государственный и международный розыск.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

«Действительно, следствию стало известно, что экс-министр иностранных дел покинул Украины в январе этого года и вылетел в Париж. А экс-министр юстиции покинул Украину в мае. Оба фигуранта уголовного производства о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск», — отметила она.

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Представительница ГБР подчеркнула, что местонахождение бывших министров в настоящее время устанавливается и является тайной досудебного расследования.

Сапьян пояснила, что следующим этапом будут получение разрешения суда на задержание экс-министров.

Затем будет подаваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и объявлении этих лиц в розыск по „красной линии“ Интерпола», — резюмировала она.

Накануне Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене Грищенко Лавриновичу по делу о Харьковских соглашениях.

Экс-министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности, распоряжения Кабмина о его одобрении и проекта Закона Украины о ратификации этого соглашения.

Они также организовали их согласование руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов для создания иллюзии законности процедуры подготовки проекта документов перед их подписанием и ратификацией.

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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