Огромное преимущество Москвы. Украина имеет только 6 посольств в странах Латинской Америки, а в РФ там около 100 институций — замглавы МИД 20 апреля, 18:56 Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел Украины (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook)

Пока украинская дипломатия почти забыла о Центральной и Южной Америке, россияне развернули целую сеть посольств, консульств и культурных миссий.

В 33 странах Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) у Украины есть только 6 своих посольств.

Об этом рассказал в интервью NV Андрей Мельник, замминистра иностранных дел.

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По его словам, отечественные представительства есть в Аргентине, Бразилии, Кубе, Мексике, Перу и Чили.

Однако этого, по мнению Мельника, недостаточно. Ведь, по подсчетам МИДа, в регионе постоянно действуют около 100 российских институций: от посольств до торговых, консульских и культурных миссий.

«Не говоря уже о мощном медиа-присутствии на испанском и португальском языках», — добавил замминистра.



Поэтому, по его мнению, нельзя удивляться, что к кремлевскому голосу в регионе часто прислушиваются и «верят на слово».



«Я выступаю за открытие новых дипломатических миссий в подавляющем большинстве стран ЛАКБ. Конечно, это будет предполагать увеличение финансирования, но поверьте мне: эта сравнительно небольшая инвестиция окупится для наших государственных интересов сторицей, причем буквально в считанные годы», — пояснил замминистра.

