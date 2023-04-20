У сестры Коломойского нашли средневековый замок во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни — Схемы 20 апреля, 16:52 Замок XV века во Франции, оформленный на сестру Игоря Коломойского (Фото:Схеми)

Сестра бизнесмена Игоря Коломойского владеет апартаментами напротив Эйфелевой башни в Париже и замком XV века возле Женевского озера. Об этом идет речь в расследовании программы Схемы.

По данным расследователей, на французские компании, конечным бенефициаром которых является сестра Коломойского Лариса Черток, записаны две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни, рядом с историческими садами Трокадеро и Сеной. Схемы пишут, что недвижимость появилась у семьи Коломойского в 2018 году.



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Фото: Schemes (RFE/RL Graphics)

Фото: Schemes (RFE/RL Graphics)

Также на Ларису Черток зарегистрирован построенный в XV веке замок Буффавен в поселке Люлли (10 км от Женевского озера) и земельный участок вокруг него (109 368 кв.м) с хозяйственными постройками. На краеведческих сайтах пишут, что замок один из немногих смог «как можно лучше сохранить характер того времени». На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, которые в 1590 году захватили Буффавен, а внутри должен был остаться гер основателей.



Фото: Schemes (RFE/RL Graphics)

До осени 2014 года замком владела Оксана Палица — супруга нардепа Игоря Палицы, соратника Коломойского). В документах о передаче имущества сказано, что на территории вокруг замка планируются изменения, в том числе строительство теннисной, баскетбольной и футбольной площадок.

Фото: Schemes (RFE/RL Graphics)

Ранее журналисты Слідство.Інфо установили, что на Ларису Черток записана недвижимость семьи Коломойского во Франции и Швейцарии. Иммиграционные органы в Швейцарии отказали ей в предоставлении гражданства из-за сомнений в происхождении капитала.

Украинская правда также сообщала, что родственники Коломойского отдыхают в Куршевеле в шале Панда, оформленном на фирму Ларисы Черток. Там же этой зимой замечали сына Коломойского.