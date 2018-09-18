Квасьневский: РФ - специалист в замороженных конфликтах, но Украина никогда не вернется в зону ее влияния

Украина - больше никогда не будет в зоне влияния России. Такое мнение в интервью корреспонденту Радио НВ Александру Крохмалю выразил бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, принявший участие в 15-м форуме YES (Ялтинской Европейской Стратегии) в Киеве.

По его словам, несмотря на поддержку стран Запада в противостоянии российской агрессии, Украине следует следить за изменениями, которые быстро происходящих в мире.

- На Форуме YES много говорили о том, как меняется глобальный мир. Каково на Ваш взгляд место Украины в этом глобальном мире?

- Она может быть очень сильной, это все зависит от вас, от того, что произойдет в течение следующих лет. Но главное - не только знать, что мир меняется, важно знать - что это происходит очень быстро. И надо успеть за всеми этими изменениями, реформами. Но если Украина будет работать, как в последние годы, я надеюсь, что она будет отыгривать свою роль, как региональную, так и глобальную. Потому что потенциал есть. Это страна, у которой больше сорока миллионов населения, с большим потенциалом хорошо образованных молодых людей. Если вы будете хоршо понимать все эти глобальные изменения, и если молодое поколение будет понимать, в чем дело, я надеюсь, что Украина будет играть свою неплохую роль.

- Как вы считаете, какие есть слабые и сильные стороны у Украины сейчас? В контексте того, что происходит на Востоке, и так далее.

- Сильные - это конечно люди. Это потенциал, это молодое поколение. Это все-таки неплохая система образования. У вас по сравнению с другими странами есть эти технические навыки - математика, физика в ВУЗах. В Европе работает много специалистов в интернет-отрасли и компьютерной сфере из Украины. Их очень уважают. Ваше расположение между Западом и Россией - оно на каком-то этапе может быть и преимуществом. Потому что Украина будет нужна для транзита, для торговли, для туризма. Для всего, что, наверное, когда-то будет между Западом и Россией. Это страна, которая может быть сильной в сельском хозяйстве. Есть большие возможности, чтобы быть производителем не только хороших продуктов, но и экологически чистых. Это сейчас очень редко в мире. Ваша проблема может быть и шансом. Вы - многонациональная страна, здесь разные люди. Это создает особую культуру, которая, по-моему, дает энергию обществу. Какие проблемы - прежде всего - это война, конфликт с Россией. Это, конечно, надо решить. К сожалению, Россия не готова сделать шаг навстречу. Но надо работать, поэтому надо заботится о территориальной целостности Украины. Надо закончить этот конфликт и сделать все, чтобы страна могла развиваться экономически. Конечно, есть проблемы, потому что реформы надо продолжать, они все сложные, но надо это делать. И я думаю, что самый плохой момент в экономике уже прошел. Теперь можно идти вперед. Надо работать с изменениями в социальной сфере, потому что многим людям в Украине нужна помощь. Они живут в очень сложных условиях. Список этих проблем - длинный. Но все-таки я смотрю в будущее Украины оптимистично. У нее есть больше шансов, чем проблем.

- Как вы считаете, Европа достаточно поддерживает и помогает Украине? Санкциями, давлением на Россию…

- Я думаю да. Я даже не ожидал, что Европа будет так сильна и едина относительно санкций. Я боялся, что здесь может быть раскол. Уже несколько лет эти санкции продолжаются. Это означает, что Европа понимает, что надо делать. Что касается поддержки украинских реформ, это тоже сильно. Я вижу, что возрастает интерес для европейских инвестиций в Украину. Плюс изменился визовый режим. Много украинцев могут путешествовать и работать за границей. Я думаю, что это для них тоже важно, как и для их семей, потому что они зарабатывают неплохие деньги. Важно, чтобы Европа продолжала эту политику. Однако она сама находится в сложном положении. Мы этого не предусмотрели. Произошел BREXIT, это создает напряжение. Во многих странах пришли к власти силы, которые не очень заинтересованы в углублении европейской интеграции. Например, в Венгрии, в моей стране - в Польше, в Италии. В Италии это очень опасно, потому что Италия - это одна из стран, которая создала Европейский союз. Время, конечно, сложное, но я уверен, что поддержка Украины будет продолжаться. И будет продолжаться "давление" на Россию, чтобы она изменила свою политику по отношению к Украине.

- Возможно у вас есть рекомендации, как Украине улучшить свои позиции в нормандском и в минском форматах?

- Я думаю, что украинцы делают то, что надо. Я говорил сегодня с президентом Кучмой, он работает от имени Украины. И я абсолютно согласен с ним, если не будет изменений в позиции России, то не будет продвижений. Потому что сегодня решение этого вопроса - это Россия. Почему? Потому что, если они заберут все те силы, которые помогают сепаратистам, если они не будут давать деньги сепаратистам, если они не будут их политически поддерживать, если согласно всем международным договоренностям Донецк и Луганск вернутся Украине, тогда этот вопрос можно решить. Но они не заинтересованы в этом. Они хорошие специалисты в замороженных конфликтах. Вокруг России их много - Приднестровье, Нагорных Карабах, Южная Осетия, Абхазия, теперь Донецк, Луганск. Конечно, им это не мешает. Для них нестабильная Украина - это какой-то шанс, что в конце концов Украина будет в их зоне влияния. Конечно, в Москве может быть такое мнение. И я думаю, что оно есть. Но, по-моему, этого уже не будет никогда. Потому что растет новое поколение. Поколение независимой Украины, которое чувствует себя украинцами, говорит на украинском языке. И имеет свою гордость, свою dignity, скажем на английском языке. И пока не изменится подход Москвы, будет очень тяжело найти хорошее решение этого конфликта. Но надо надеяться и продолжать этот формат. Надо работать в рамках этого формата. Надо тесно работать с западными партнерами - Францией, Германией.

- Польша тоже, кажется, предлагала Украине помощь.

- Польша всегда будет с Украиной. Я не доволен теперешней активностью. Я хотел бы, чтобы наши отношения были более активными. Я понимаю, что в Польше правительство занимается некоторыми внутренними делами. У вас идет политическая кампания. Может быть это время не столь хорошее для сильных, активных отношений. Но что касается польской стратегии, по-моему, кто бы ни был при власти в нашей стране, он будет поддерживать Украину. Потому что мы понимаем исторические моменты. Мы понимаем, как независимая, демократичная Украина нужна миру. Нужна стабильность в нашем регионе, а вы - наши соседи. Мы радуемся, что как минимум миллион украинцев работают в Польше и помогают нашей экономике. И думаю, что это будет продолжаться. Тысячи украинских студентов учатся в польских ВУЗах. Это тоже приятно. Мы не принимаем участие в нормандском формате, потому что нас не пригласили. Не потому, что мы не хотели. Я понимаю, что это связано с позицией России. Но я уверен, что Польша поддерживала и будет поддерживать Украину на этом пути.