Квартира, девять велосипедов и больше 5 млн гривен дохода. Кличко подал декларацию за 2017 год

На посту мэра в 2017 году Кличко заработал 186 668 гривен

Доходы мэра Киева Виталия Кличко в 2017 году составили более 5 млн гривен.

Согласно декларации столичного городского головы, роялти составляет 4 942 422 грн, зарплата по основному месту работы – 186 668 грн. 11 630 грн Кличко получил в подарок, еще 212 грн – банковские проценты.

В целом доход мэра Киева составил 5 140 932 грн.

Также он указал в декларации квартиру в Киеве общей площадью около 252 кв.м. Его супруге Наталье Егоровой принадлежит дом на 785,5 кв. м и 2500 кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области.

Кроме того, Кличко задекларировал мотоцикл, часы, рояль, прицеп-платформу и девять велосипедов. В собственности его жены находятся два автомобиля - Land Rover 2013 года выпуска и Toyota 2014 года выпуска.