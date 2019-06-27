Дайте деньги. Как Квартал 95 поздравлял Коломойского с днем рождения — архивное видео 27 июня, 10:24 4246 Цей матеріал також доступний українською Украинская правда / YouTube Евгений Кошевой просит деньги у Игоря Коломойского Украинская правда / YouTube

Участники студии Квартал 95 в день рождения олигарха Игоря Коломойского поздравляли его и просили вернуть деньги, которые им задолжал телеканал 1+1.

Такое видео, записанное 13-го февраля 2017 года, опубликовала Украинская правда в Facebook.

Издание отмечает, что записывал ролик сам основатель Квартала 95 Владимир Зеленский на телефон, а каждый из актеров поздравлял именинника и в шутливой форме просил вернуть хотя бы маленькую часть большого долга. По данным некоторых СМИ, речь идет о 10 млн долларов.

Коломойского поздравляли Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Валерий Жидков, Юрий Корявченков и другие участники студии.



Евгений Кошевой: «У меня к вам единственная просьба Игорь Валерьевич, в ваш день рождения. Повлияйте хоть как-то на телеканал 1+1. Пусть они нам дадут хоть какую-то маленькую часть тех денег, которые должны. Я из-за этого начинаю терять друзей».

Юрий Корявченков: «Пожалуйста, поговорите с 1+1. Пусть немного денег перечислят. Я уже наелся. А дети есть хотят».

Александр Пикалов: «Давайте хоть один раз в год вы отключите все свои мобильные телефоны, не будете садиться к компьютеру, не будете ехать на работу, насладитесь свободой, найдете хотя бы секундочку, чтобы съездить на канал 1+1. Ну и там поговорите. Хоть немного наведете там порядок. Поверьте, нам этой секундочки хватит надолго».

Юрий Крапов: «Игорь Валерьевич, дайте деньги. Я вас прошу».