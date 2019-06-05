Курс на вступление в НАТО и ЕС. Главные заявления Зеленского во время первого зарубежного визита в одном абзаце Вчера, 19:57 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова к переговорам с Россией и призвал усилить санкции president.gov.ua

4−5 июня президент Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит в Брюссель, где провел ряд встреч с руководством Евросоза, НАТО и президентом Польши, а также дал интервью украинскому журналисту в брюссельском спортзале.

Приводим главные заявления Зеленского за время этого визита в одном абзаце:



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