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Курс на вступление в НАТО и ЕС. Главные заявления Зеленского во время первого зарубежного визита в одном абзаце

Вчера, 19:57
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Курс на вступление в НАТО и ЕС. Главные заявления Зеленского во время первого зарубежного визита в одном абзаце - фото

president.gov.ua

Зеленский заявил в Брюсселе, что Украина готова к переговорам с Россией и призвал усилить санкции

4−5 июня президент Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит в Брюссель, где провел ряд встреч с руководством Евросоза, НАТО и президентом Польши, а также дал интервью украинскому журналисту в брюссельском спортзале.

Приводим главные заявления Зеленского за время этого визита в одном абзаце:

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешним приоритетом, Украина в ЕС — смерть имперского проекта России. Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев ПриватБанка, слухи о дефолте Украины не имеют ничего общего с моей позицией, Украина будет соблюдать свои международные обязательства. Украина готова к переговорам с Россией и соблюдению Минских договоренностей. Нужно бороться за сохранение стратегической роли ГТС Украины и противодействовать Северному потоку-2. Я настроен на недопущение доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства. Наша цель — освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, важно усилить санкции против России. Когда украинцы будут готовы, мы вынесем на референдум вопрос вступления в НАТО. Предлагал Климкину остаться в команде, но он отказался.

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Теги:   Украина-Россия Северный поток 2 ГТС Украины Павел Климкин Украина-Польша Украина-НАТО Украина-ЕС Визит Брюссель Владимир Зеленский

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