Верховная Рада признала оккупацию Россией Курильских островов 7 октября, 18:46 Верховная Рада приняла обращение о северных территориях Японии (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Верховная Рада в пятницу, 7 октября, приняла обращение к международному сообществу по поводу северных территорий Японии, в котором признала их оккупацию страной-агрессором Россией.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. Документ № 8108 поддержали 287 нардепов.



В обращении сказано, что Рада поддерживает позицию Японии в отношении ее северных территорий, признает, что они находятся под оккупацией РФ, и призывает международное сообщество принять меры для «договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии».

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Народные депутаты заявили, что СССР в 1945 году незаконно оккупировал северные территории Японии и до 1949 года силой депортировал оттуда граждан Японии.

Также парламент обратился к ООН, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и ГУАМ [Организации за демократию и экономическое развитие], а также к парламентам иностранных государств по поводу последовательной поддержки и мер для урегулирования статуса северных территорий Японии.

21 марта 2022 года Россия вышла из переговоров о заключении мирного договора с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курильскими островами. Причиной стало присоединение Японии к санкциям Запада из-за войны России против Украины. Уже 26 марта РФ начала на островах военные учения.

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31 марта Япония официально назвала Курильские острова «исконными территорией», находящейся под незаконной оккупацией.