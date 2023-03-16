Бутусов — о намерении снять комбата 46-й бригады с должности после откровенного интервью WP: Все это обсуждают в армии 16 марта, 19:16 Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол (Фото:Олександр Погребиський / Facebook)

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию с командиром батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным Купол, которого решили понизить в должности после интервью The Washington Post.

Ранее глава украинского бюро WP Изабель Хуршудян сообщила, что Купола после интервью собрались перевести на другую должность, а он решил оставить пост. По данным УП, защитнику хотели отдать должность замкомандира батальона учебного центра — решение принял командующий ДШВ ВСУ генерал-майор Максим Миргородский. В интервью WP он говорил о нехватке боеприпасов и недостаточной подготовке мобилизованных.



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Бутусов написал в Facebook, что Купол защищал Украину с 2014 года и блестяще показал себя после начала полномасштабного вторжения. Он стал единственным кадровым военнослужащим в батальоне, состоящем из резервистов. По словам журналиста, из 500 бойцов первого состава 100 погибли и почти 400 были ранены.



«В батальоне Купола — высочайшего уровня мотивация, высокое доверие к командиру, качественное управление — во время боев в Соледаре у них было много обмороженных и бойцам ампутировали пальцы на ногах, потому что они держали позиции до последней возможности, без изменений и даже обеспечения… Один из десантников именно из этого батальона потерял десять пальцев от обморожения. Они отступили по приказу, когда враг фактически окружил Соледар. Поэтому сказать, что Купол ищет предательство или это человек, который пытается уклониться от ответственности, невозможно — этот офицер берет ответственность на себя», — сказал он.

Бутусов добавил, что сказанное Куполом в интервью WP о нехватке солдат с боевым опытом — «правда, и все это обсуждают в армии». По его мнению, «нужно осознать недостаточность усилий для подготовки и организации наших войск».



«Если отстранение [Купола] произойдет, значит, действующая армия потеряет качественного командира, будет существенно снижена боеспособность батальона и бригады в целом, будет подорван слаженный коллектив, а вместо честного анализа и реальных изменений, разбора ошибок, в армии победит российщина, где любые справедливые замечания отрицают, а тех, кто их делает — гнобят, тем самым делая невозможными необходимые изменения», — считает журналист.

Он выразил надежду, что «руководство рассмотрит ситуацию и Купол будет сохранен в должности… а его слова получат справедливую оценку».

В пресс-службе 46-й бригады сказали изданию hromadske, что не уполномочены комментировать такие вопросы.

Реакция Десантно-штурмовых войск

Спикер ДШВ Валентин Шевченко в комментарии УП сказал, что «по факту распространения офицером ДШВ недостоверной информации в интервью» провели служебную проверку.

«Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов по публичному общению и сведению данных, составляющих государственную тайну. Согласно стандартам армий стран НАТО, которые внедрены и в ВСУ, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было», — сообщил он.

В ДШВ подчеркнули, что 100% военнослужащих ДШВ, призванных по мобилизации, прошли подготовку перед назначением. Подготовка проходит как за границей, так и в учебных центрах ДШВ.

Шевченко сообщил, что среди подчиненных «Купола» были бойцы, которые прошли курс подготовки в Великобритании, и иностранные инструкторы «не раз отмечали их мотивацию и должную подготовку».

«Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46-й бригаде. У офицера много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения. Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа», — добавил спикер.

По словам спикера, решение назначить «Купола» в один из учебных центров ДШВ приняли, «учитывая [его] боевой опыт и знание проблем подготовки».