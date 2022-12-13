Вернуть статус-кво. В Австрии, Германии и США есть олигархи, желающие восстановить отношения с Путиным — аналитик Том Купер

13 декабря, 19:28
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Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin)

Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Австрийский военный аналитик Том Купер уверен, что на Западе есть могущественные бизнесмены, желающие восстановить деловые отношения с Россией.

Об этом он сказал в интервью НВ.

«К примеру, в Австрии местные бизнесмены хотели бы вести дела с Путиным, как это было до полномасштабного вторжения. Такие же представители крупного капитала есть в США и в Германии», — сказал Купер.

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Уточнив, что в Австрии речь о владельцах крупнейшей нефтяной компании OMV, которая является одним из основных инвесторов трубопровода Северного потока-2.

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«У этих людей достаточно денег, чтобы влиять через масс-медиа и держать карманные партии для воздействия на общественное мнение. Ключевые посылы таких сообщений: не враждуйте с Путиным и Россией, потому что места партнеров Путина займут дельцы из других стран», — рассказал аналитик.

Кроме того, отвечая на вопрос, почему украинской дипломатии постоянно приходится преодолевать сомнения Запада в поставках нового вида, Купер пояснил, что это связано с демократическими принципами принятия решений. И еще европейские лидеры «всегда принимают решения, базирующиеся на данных от национальных разведок». — от ЦРУ, МИ-6 или BND (в Германии).

А представители этих разведок, считает Купер, как раз имеют контакты с олигархами: «У каждой страны есть интересы. Кроме того, существует связи между представителями разведок и олигархов.»

Теги:   США Владимир Путин Олигархи

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