«Это миф, что имеет преференции». Руководитель Слуги народа отрицает приближенность Тищенко к Ермаку

23 сентября, 19:30
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Глава СН отрицает приближенность Тищенко к Ермаку, несмотря на их кумовство (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Глава СН отрицает приближенность Тищенко к Ермаку, несмотря на их кумовство (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Автор: Наталья Роп

Председатель партии Слуга народа Елена Шуляк отрицает, что нардеп Николай Тищенко приближен к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом она сказала в интервью НВ .

«Я думаю, что все наши народные депутаты приближены к ОП не меньше, чем Николай Тищенко. Это какой-то миф, что у Николая есть соответствующие преференции. И этот миф активно поддерживается в СМИ», — сказала Шуляк.

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На замечание НВ о том, что Тищенко является кумом Ермака, председатель партии сказала, что следует разделять рабочие вопросы и семейные связи.

«Я ни разу не видела, чтобы Андрей Ермак какие-то родственные отношения использовал больше, чем те, которые связаны с профессиональными», — сказала она.

19 июля Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия нардепа Николая Тищенко в должности главы Закарпатской областной организации Слуги народа. Главой областной организации стал Виктор Никита.

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Этим кадровым ротациям в партии предшествовало то, что нардепка Марьяна Безугла подала заявление на имя руководителей партии и фракции Слуга народа с призывом исключить из их состава Николая Тищенко. Безуглая отмечала, что Тищенко неоднократно совершал действия по дискредитации политсилы, и обвинила его в «создании схем на человеческом горе».

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Теги:   партия Слуга народа Офис президента Украины Николай Тищенко Андрей Ермак Елена Шуляк

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