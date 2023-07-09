«Должен заплатить за госизмену». Что с делом близкого к Баканову СБУшника Кулинича и как с этим связана секта — интервью NV с Костенко 9 июля, 09:26 NV Премиум Олег Кулинич передавал российским спецслужбам секретную информацию (Фото:ГБР)

Бывший начальник главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич, которого обвиняют в государственной измене, предстанет перед судом.

Сейчас ГБР уже завершило досудебное расследование.

Что известно об этом деле, как Кулинич связан с тоже уже бывшим главой СБУ и другом президента Украины Владимира Зеленского Иваном Бакановым, в интервью Radio NV рассказал Роман Костенко, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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— Два дня назад состоялось судебное заседание по делу бывшего главы крымского СБУ, которого обвиняют в работе на спецслужбы России. Кулиничу продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября этого года. Я обратила внимание, что сделать заседание закрытым было решением судьи, но адвокаты и сам Кулинич говорят, что все обвинения сфабрикованы, требуют, чтобы суд был открытым, чтобы был доступ у представителей медиа. Кулинич считает, что сможет убедить общество в свою пользу. А почему он просит, чтобы суд был открытым? Неужели это ему действительно выгодно?

— Ситуация может быть следующей. Кулинич заранее понимает, что это не может быть открыто, потому что те данные, которые есть на него, засекречены. И он понимает, что только специальные судьи имеют доступ к секретности, могут это рассматривать. Понимая, что по закону этого не может быть, он таким образом пытается сказать: «Смотрите, против меня есть такая информация, ее не хотят выводить на всеобщее обозрение». Возможно, чтобы таким образом как-то показать себя в лучшем свете.

Я не очень разбирался в этом деле, но, общаясь с моими коллегами, часто мы этот вопрос обсуждали. И мы знаем, что в курсе этого дела в Службе безопасности не могут быть все. Есть конкретные люди, которые этим занимались. И, насколько я знаю, этим делом, еще будучи заместителем при Баканове, занимался Василий Васильевич Малюк (действующий глава СБУ — ред.). И в курсе этого дела не был даже Баканов, когда это дело реализовывалось.

Поэтому там есть доказательства. Мы все слышали аудиозапись, которую обнародовало ГБР о том, что Кулинич непосредственно общался со своими наставниками в России и давал информацию. И, по моей информации, он был близок, Баканов с ним советовался. И он в последнее время проводил с ним время, частые встречи у них были.

Поэтому здесь вопрос, как дальше будет с судом. Чтобы это не было как с генералом Шайтановым. Не говоря о том, виновен человек или не виновен, мы говорим о том, что человек уже три года сидит, а суд не может вынести решение.

Это должно быть показательное дело. Если уже ГБР показало, если СБУ имеет такие доказательства, мы должны их предъявить. И человек за государственную измену, чтобы другим неповадно было, должен заплатить. Или доказать, что он невиновен, или получить срок.

Очень важно было бы сейчас довести это дело до конца. И, конечно, расследовать дальше — кто был и в доле этого всего. Кулинич — это просто человек, который был поставлен на должность. Мы сейчас не говорим, как. Когда человек, который общается с РФ, который по факту (на аудио мы слышим) получает задание, который говорит, что «сейчас мы туда того человека поставим, туда уши внесем». Надо понимать, как он это влияние получил, как он назначался на должность, как он проходил полиграфы, была ли выдержана вся процедура.