В делах о предателях СБУ Кулиниче и Наумове есть нестыковки, Баканова не допрашивали — BBC 24 июля, 15:45 Олег Кулинич (Фото:ГБР)

В расследованиях о предателях из СБУ есть «нестыковки», в частности относительно их возможной причастности к быстрой оккупации части юга Украины. Об этом говорится в материале BBC News Украина.

По данным журналистов, в материалах дела бывшего начальника главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича не фигурируют другие работники СБУ — даже те, лоббированием назначения которых, по версии следствия, он занимался. Однако некоторые его подчиненные являются свидетелями. Также BBC выяснила, что Кулинич не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области.

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«По состоянию на сегодня бывший начальник ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Кулинич О.М. не фигурирует в уголовном производстве…, в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, что привело к быстрой оккупации этой территории российскими войсками», — ответили в Госбюро расследований на запрос BBC.

По данным источников журналистов в правоохранительных органах, в этом деле фигурируют исключительно военные ВСУ, которые должны были заминировать и разминировать мосты и готовиться к обороне.

Также ГБР сообщило, что в деле Кулинича о госизмене не фигурирует экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов не фигурирует, а ему самому подозрение по этой статье так и не вручили. В бюро говорят, что следователи не общались с Наумовым в Сербии, где тот находится под стражей.

По данным BBC, за год доказательств его причастности к сотрудничеству с Россией не нашли. По словам собеседников журналистов в правоохранительных органах, версия о «предателе» Наумове была поспешной. Кроме этого, у следователей появились сомнения, что «Охотник» с перехватов Кулинича — Сивковича — это Наумов.

Также едва ли не основным вопросом BBC называет именно то, откуда взялись эти записи разговоров Кулинича с подозреваемым в госизмене экс-заместителем главы СНБО Владимиром Сивковичем.

В следствии журналистам заявили, что писал их якобы сам Сивкович, чтобы потом легче было отчитываться перед российской спецслужбой, а достать записи удалось благодаря «кроту» в ФСБ. В их подлинности СБУ не сомневается, а обнародованные файлы — «только часть большого массива», заявил глава ведомства Василий Малюк, который тайно от бывшего главы СБУ Ивана Баканова вел расследование в отношении Кулинича еще с 2021-го.

В то же время в разговоре с ВВС защита Кулинича заявила, что в материалах следствия указан совсем другой источник происхождения. Следователи указали, что нашли во время обысков в рамках расследования совсем другого дела флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами.

«Поэтому есть опасения, что эти записи могли специально подбросить по аналогии „пленок Деркача“ в 2020 году. Записи же Кулинича — Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года», — пишут журналисты.

Сам Кулинич отрицает разговоры с Сивковичем, а его защита утверждает, что «записи змультиплицированы, нарезаны и, вероятно, созданы с применением современного программного обеспечения». В СБУ говорят, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения и «имел влияние на принятие главой службы важных решений».

По словам источников BBC в окружении Баканова, до назначения Кулинича они общались очень редко и не о спецслужбе. По данным журналистов, после отстранения от должности следователи ни разу не вызывали Баканова на допрос.

Дело Кулинича

16 июля 2022 года Кулинича задержали во время спецоперации ГБР и СБУ.

По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котыгорошко, а его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения России Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

Кулиничу выдвинули обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.