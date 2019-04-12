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Кулик опроверг обвинения Порошенко в сотрудничестве с Коломойским

Сегодня, 02:44
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Кулик опроверг обвинения Порошенко в сотрудничестве с Коломойским - фото

Youtube/ТСН/Право на владу

Константин Кулик

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик опровергает встречи с Игорем Коломойским либо его окружением в Израиле и Австрии, о которых говорит президент Украины Петр Порошенко.

"По Израилю и Коломойскому все очень просто: я поехал к врачу, который был в реанимации у моего ребенка, и он продолжил лечение там. Вторая поездка была в Вену к (украинскому бизнесмену Дмитрию) Фирташу. Это был допрос Фирташа в рамках международного поручения… Если бы мне пришили российский след, он (Порошенко) это проверил бы за 5 минут. Поэтому очень удобная была версия – приклеить сюда Коломойского... Ищется любой повод, чтобы сбить информационную войну, которая пошла", – заявил Кулик.

На вопрос, заказывал ли Коломойский ему совершать какие либо действия, Кулик ответил отрицательно.

"Я ни с кем из них не встречался", - констатировал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля на пресс-конференции в Киеве Кулик зачитал рапорт генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, в котором обвинил Порошенко, представителей Администрации Президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование "дела Курченко".

По словам Кулика, ему стали известны обстоятельства, свидетельствующие о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича со стороны сотрудников Администрации Президента и руководства ГПУ.

В рапорте сказано, что в расследование ряда эпизодов дела о легализации группой беглого бизнесмена Сергея Курченко денег "семьи" Януковича вмешивались как сам Порошенко, так и представители его администрации, народные депутаты от Блока Порошенко Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давыденко, заместители генерального прокурора Украины Евгений Енин и Анжела Стрижевская, другие должностные лица ГПУ.

Также, по мнению Кулика, Енин не имел права отзывать подозрения, объявленные лицам из окружения Порошенко.

В этот же день Порошенко заявил, что Кулик сделал это заявление по указанию Коломойского. 

Теги:   Петр Порошенко Константин Кулик

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