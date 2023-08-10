Встреча в Джидде стала прорывом для Украины — Дмитрий Кулеба 10 августа, 23:01 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что мирный саммит в Саудовской Аравии на прошлых выходных стал для Украины прорывом.

«Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, поскольку впервые в ней приняли участие страны, представляющие весь мир, а не только Европу и Северную Америку», — сказал он в комментарии Reuters.

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Кулеба добавил, что количество стран, заинтересованных в участии в мирных переговорах, резко возросло за последние недели.

«Если страна хочет быть на переднем крае мировой политики, она должна стать участником этих координационных встреч», — подчеркнул он.

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в частности и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая такая встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважение к суверенитету и территориальной целостности.