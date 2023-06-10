«Главная тема во время переговоров». Кулеба заявил, что от успехов ВСУ зависит эффективность дипломатии

10 июня, 01:21
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Украинские военные возле вертолета Ми-24 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные возле вертолета Ми-24 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эффективность дипломатии зависит от успеха наступательных действий ВСУ.

«И от успеха наших солдат очень многое будет зависеть на дипломатическом треке. Мы делаем все для того, чтобы у украинского солдата было все необходимое на фронте для успешного контрнаступления: оружие, техника. Но параллельно мы понимаем, что хотим прийти в точку, где формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским, станет центром, вокруг которого будут объединяться все страны. То есть, чтобы война была закончена на условиях Украины, а не на чьих-либо еще: китайских, африканских, южноамериканских. При всем уважении к ним», — заявил Кулеба.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=jRDFfxhWEbY&pp=ygUM0LrRg9C70LXQsdCw
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Анонимные офицеры в комментарии WP заявили, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Дмитрий Кулеба Контрнаступление Война России против Украины

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