Украина готова воевать лопатами, если поставки западного оружия прекратятся — Кулеба

20 июня, 11:23
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит воевать даже в случае прекращения поставок западного оружия.

«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — приводит слова Кулебы Тagesschau.

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По его словам, у Украины гораздо меньше оружия, чем в России.

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«Поэтому чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем „спасибо“, но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет», — добавил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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