«Едины в стремлении к безопасности в Черноморском регионе». Кулеба встретился с главами Минобороны и МИД Румынии

22 апреля, 19:40
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Минобороны Румынии Василе Дынку (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Минобороны Румынии Василе Дынку (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Минобороны Румынии Василе Дынку и румынским главой МИД Богданом Ауреску в Бухаресте.

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«Встретился с министром обороны Румынии Василе Дынку в Бухаресте. Украина и Румыния едины в стремлении к восстановлению мира и безопасности в Черноморском регионе и во всей Европе», — написал Кулеба в Twitter.

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Украинский министр также поблагодарил Румынию за непоколебимую солидарность с народом Украины, политическую поддержку и гуманитарную помощь.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1517527483289161728

«Мы обсудили пути укрепления нашего двустороннего сотрудничества, членство Украины в ЕС и послевоенное восстановление экономики», — пишет Кулеба о встрече с Ауреску.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1517535119401181191
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Румыния Война в Украине

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