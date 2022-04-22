«Едины в стремлении к безопасности в Черноморском регионе». Кулеба встретился с главами Минобороны и МИД Румынии 22 апреля, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Минобороны Румынии Василе Дынку (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Минобороны Румынии Василе Дынку и румынским главой МИД Богданом Ауреску в Бухаресте.

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«Встретился с министром обороны Румынии Василе Дынку в Бухаресте. Украина и Румыния едины в стремлении к восстановлению мира и безопасности в Черноморском регионе и во всей Европе», — написал Кулеба в Twitter.

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Украинский министр также поблагодарил Румынию за непоколебимую солидарность с народом Украины, политическую поддержку и гуманитарную помощь.

«Мы обсудили пути укрепления нашего двустороннего сотрудничества, членство Украины в ЕС и послевоенное восстановление экономики», — пишет Кулеба о встрече с Ауреску.

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