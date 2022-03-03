«Мы в наступлении на дипломатическом фронте». Кулеба сообщил, что Запад отрезает российскую экономику от мира благодаря усилиям Украины

3 марта, 17:40
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что российская экономика становится все более изолированной от мира, благодаря дипломатическим усилиям Украины.

«Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении, мы ведем успешные наступательные действия с первого дня войны и захватываем все новые и новые территории», — отметил он в эфире национального телемарафона.

Кулеба напомнил, что западные страны все больше отрезают российскую экономику от мира и последствия этого уже ощущаются в России, где люди пытаются снять наличные с банков, а западные компании уходят с российского рынка и прекращают инвестиции.

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«Вчера, например, самая крупная в мире компания по производству турбин для зеленой энергетики заявила, что замораживает свои проекты в России, а это 2,5 млрд долларов США для российской экономики. Практически целая отрасль ветровой энергетики в России будет заморожена», — заметил министр.

Министр также подчеркнул, что попытки РФ вывести деньги богатых россиян не будут успешными, поскольку Украина знает, куда их пытаются вывести.

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«Потенциал санационного давления не исчерпан. Сейчас каждый день мы работаем с Европейским Союзом, с американцами, с британцами, с Канадой и другими государствами над тем, чтобы были применены новые санкции, а они будут обязательно», — подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что по всей России жители выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять иностранную валюту, так как новые санкции, призванные наказать Кремль за его вторжение в Украину, приводят к резкому обвалу рубля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Дипломатия Санкции США Санкции Запада Дмитрий Кулеба

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