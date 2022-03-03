«Мы в наступлении на дипломатическом фронте». Кулеба сообщил, что Запад отрезает российскую экономику от мира благодаря усилиям Украины 3 марта, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что российская экономика становится все более изолированной от мира, благодаря дипломатическим усилиям Украины.

«Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении, мы ведем успешные наступательные действия с первого дня войны и захватываем все новые и новые территории», — отметил он в эфире национального телемарафона.

Кулеба напомнил, что западные страны все больше отрезают российскую экономику от мира и последствия этого уже ощущаются в России, где люди пытаются снять наличные с банков, а западные компании уходят с российского рынка и прекращают инвестиции.

«Вчера, например, самая крупная в мире компания по производству турбин для зеленой энергетики заявила, что замораживает свои проекты в России, а это 2,5 млрд долларов США для российской экономики. Практически целая отрасль ветровой энергетики в России будет заморожена», — заметил министр.

Министр также подчеркнул, что попытки РФ вывести деньги богатых россиян не будут успешными, поскольку Украина знает, куда их пытаются вывести.

«Потенциал санационного давления не исчерпан. Сейчас каждый день мы работаем с Европейским Союзом, с американцами, с британцами, с Канадой и другими государствами над тем, чтобы были применены новые санкции, а они будут обязательно», — подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что по всей России жители выстраиваются в очереди к банкоматам, чтобы снять иностранную валюту, так как новые санкции, призванные наказать Кремль за его вторжение в Украину, приводят к резкому обвалу рубля.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.