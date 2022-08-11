Кулеба согласовал с Боррелем позиции по санкциям против РФ и поставкам оружия Украине 11 августа, 22:36 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласовал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем позиции по новым санкциям против РФ и по поставкам военной помощи Украине.

О разговоре с Боррелем Кулеба написал в Twitter. Дипломаты согласились, что намерены обеспечить работу зернового коридора для помощи Азии, Африке и Ближнему Востоку.

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«Согласованы позиции по поводу новых санкций против России, поставок оружия в Украину», — пишет Кулеба.

Министр также обговорил с Боррелем ситуацию безопасности на Балканах.

Ранее Боррель говорил, что Европейский союз остается открытым для диалога с Россией при условии, что она откажется от агрессии против Украины.

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