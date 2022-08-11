Кулеба согласовал с Боррелем позиции по санкциям против РФ и поставкам оружия Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:Majid Asgaripour/WANA/Reuters)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласовал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем позиции по новым санкциям против РФ и по поставкам военной помощи Украине.
О разговоре с Боррелем Кулеба написал в Twitter. Дипломаты согласились, что намерены обеспечить работу зернового коридора для помощи Азии, Африке и Ближнему Востоку.
«Согласованы позиции по поводу новых санкций против России, поставок оружия в Украину», — пишет Кулеба.
Министр также обговорил с Боррелем ситуацию безопасности на Балканах.
Ранее Боррель говорил, что Европейский союз остается открытым для диалога с Россией при условии, что она откажется от агрессии против Украины.
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