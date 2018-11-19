Кулеба рассказал, в каком случае можно ждать прогресса в переговорах по Донбассу

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал в эфире Радио НВ, в каких случаях можно ожидать прогресса в переговорах по мирному решению конфликта на Донбассе в "нормандском" и "минском" форматах.

"Прорывов в "Минске", прорывов в "нормандском формате" можно ожидать: а) если Россия таким образом решит подыграть каким-то своим силам в Украине, чтобы они больше баллов заработали на выборах (условно говоря, Медведчук привезет какого-то политзаключенного в Киев, чтобы поднять рейтинг партии За життя, условно говоря, или Бойко). [...] А второй вариант активизации процессов в "Минске" и "нормандском формате" - это после окончания выборов, то есть, когда уже будет ясно, куда двигаться", - отметил дипломат.

Кулеба также добавил, что не считает, что "нормандский" и "минский" форматы прошли "точку невозвращения" и "утратили свою функциональность".

Напомним, что ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что в Берлине пока не знают, когда встретятся главы внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата". В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал бессмысленным проведение следующей встречи до президентских выборов в Украине.

Предыдущая такая встреча состоялась в Берлине в июне. В состав "нормандского формата" входят представители Украины, Германии, Франции и России.