«Уйду при двух обстоятельствах». Кулеба прокомментировал слухи о своей возможной отставке с должности главы МИД 17 августа, 10:18 Кулеба заявил, что спокойно относится к слухам о своей отставке (Фото:Brendan McDermid/File Photo/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слухи о своей возможной отставке, которые начали появляться в СМИ в начале августа.

В эфире телеканала 1+1 он подчеркнул, что если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно.

Кулеба напомнил, что его назначили на должность главы МИД Украины в марте 2020 года, а уже через полгода начали появляться разговоры об отставке.

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«Я работаю, ни одна должность не вечна, и я абсолютно спокойно отношусь ко всему. Я в начале еще сказал, что уйду при двух обстоятельствах: первая — если президент попросит меня уйти. Вторая — если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать», -добавил он.

В начале августа издание ZN.UA сообщило, что в политических кругах оживились разговоры о возможной отставке Кулебы.

Его место якобы могут занять заместитель главы Офиса Андрей Сибига или глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

В материале также говорилось, что на сегодняшний день влияние главы МИД на принятие внешнеполитических решений уменьшилось, хотя президент Владимир Зеленский остается благосклонным к Кулебе.

Якобы причина этого в том, что глава ОП Андрей Ермак видит в министре иностранных дел конкурента «не только на внешнеполитическом треке, но и в поставках информации для Зеленского».