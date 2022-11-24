Кулеба рассказал об «интересной детали» по выступлению Зеленского в Совбезе ООН 24 ноября, 23:03 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 23 февраля в Совбезе ООН Россия не требовала предварительного голосования по выступлению президента Владимира Зеленского. Министр считает такое поведение РФ нетипичным.

«Приведу одну интересную деталь из дипломатических закулистов. Чтобы получить согласие Совбеза ООН на онлайн-включение президента Украины, обычно Россия пытается разыграть комбинацию голосования — требует голосования, а не автоматического принятия решения о том, что президент имеет право обратиться онлайн», — сказал Кулеба в эфире телемарафона.

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Но 23 февраля после массированного ракетного обстрела Украины, по словам Кулеба, поддержка выступления Зеленского на этом заседенаии была настолько высока, что РФ даже не пыталась требовать голосования.

«Россияне поняли, что не будут способны снова сыграть в эту игру с голосованием и даже не поднимали этот вопрос», — отметил он.

23 февраля Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. По данным Нацполиции, ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.