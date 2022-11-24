Кулеба рассказал об «интересной детали» по выступлению Зеленского в Совбезе ООН

24 ноября, 23:03
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 23 февраля в Совбезе ООН Россия не требовала предварительного голосования по выступлению президента Владимира Зеленского. Министр считает такое поведение РФ нетипичным.

«Приведу одну интересную деталь из дипломатических закулистов. Чтобы получить согласие Совбеза ООН на онлайн-включение президента Украины, обычно Россия пытается разыграть комбинацию голосования — требует голосования, а не автоматического принятия решения о том, что президент имеет право обратиться онлайн», — сказал Кулеба в эфире телемарафона.

Видео дня

Но 23 февраля после массированного ракетного обстрела Украины, по словам Кулеба, поддержка выступления Зеленского на этом заседенаии была настолько высока, что РФ даже не пыталась требовать голосования.

«Россияне поняли, что не будут способны снова сыграть в эту игру с голосованием и даже не поднимали этот вопрос», — отметил он.

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
У Путина не получается. Как украинцы справляются с отключениями света

23 февраля Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. По данным Нацполиции, ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/QP_i-xWdgwc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Совбез ООН Голосование Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X