Кулеба считает необоснованным страх Запада, что Путин может применить ядерное оружие 22 февраля, 20:30 Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает необоснованным страх западных стран, что российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие.

Об этом он сказал нидерландскому изданию De Telegraaf, сообщает PAP.

Кулеба подчеркнул, что не боится, что Россия использует ядерное оружие. Он напомнил, как во время холодной войны Запад боялся потенциального удара ядерным оружием со стороны СССР.

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«Был ли тот страх обоснованным? Нет, стратегия Запада была действенной. Почему сейчас должно было бы быть иначе?» — сказал украинский министр.

Кулеба подчеркнул, что для Украины возвращение Крыма — это необходимость.

«Эта война началась в Крыму и там закончится. Вопрос лишь в том, как это произойдет: военным путем или дипломатическим», — сказал он.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, попытка Украины отвоевать Крым стала бы «красной линией» для диктатора Путина, которая «может привести к более широкой реакции со стороны России».

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что страна-агрессор не будет использовать ядерное оружие, даже когда ВСУ будут освобождать временно оккупированный Крым.