Кулеба призывает предоставить Украине как можно больше 155-мм пушек и систем залпового огня

31 мая, 13:30
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада предоставить Украине как можно больше 155-мм пушек и систем залпового огня.

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«Хочу еще раз попросить Запад послать нам все 155-мм пушки и системы запуска ракет, которые они могут нам прислать», — сказал украинский министр в интервью La Repubblica.

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По его словам, если бы Запад своевременно предоставил Украине оружие, то украинские силы уже «освободили бы Херсон и другие области».

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«Мы сражаемся со страной, в которой есть президент, который нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся», — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что стратегия Украины заключается в возвращении захваченных Россией территорий как военным, так и дипломатическим путем.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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