«Теперь обязаны содействовать властям». Кулеба призвал международные компании уйти из России из-за мобилизации 24 сентября, 18:14 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные компании, которые продолжают работу в стране-агрессоре, должны покинуть российский рынок, чтобы не быть соучастниками мобилизации.

Об этом он написал в Twitter.

«Путинская мобилизация также напрямую затрагивает международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону содействовать властям в мобилизации своих сотрудников. Перед ними стоит выбор: либо стать соучастниками варварской войны Путина, либо немедленно выйти из России», — пишет Кулеба.



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21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.



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