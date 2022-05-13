Реакция была положительной. Кулеба призвал G7 конфисковать активы РФ для восстановления Украины 13 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Кулеба подчеркнул, что Россия должна заплатить политически, экономически и финансово (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны G7 конфисковать российский активы для восстановления Украины и реакция западных партнеров была положительной.

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«На переговорах с лидерами G7 сегодня я попросил G7 забрать российские суверенные активы и передать их Украине для восстановления нашей страны», — написал он в Twitter.

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Кулеба подчеркнул, что Россия должна заплатить политически, экономически и финансово.

«Я ценю положительную реакцию стран G7 на нашу просьбу», — добавил министр.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 мая принял решение о принудительном изъятии 99,772644% акций Проминвестбанка принадлежащих российской госкорпорации ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку России.

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